Поважний вік не заважає киянину Юрію Василенко займатися скелелазінням. Тож до Книги рекордів України було внесене нове досягнення – рекорд зі скелелазіння в номінації "вікові спортивні досягнення".

Юрій Василенко бульшу частину свого життя займається альпінізмом, а останні 20 років – спортивним скелелазінням. Як повідомляє 4sport.ua, 11 листопада на скеледромі Національного авіаційного університету в Києві, 80-річний Юрій Василенко пройшов маршрут категорії 6b+ з двома карнизами по штучному рельєфу за 2 хвилини 38 секунд.

Цікаво Пенсіонерку ледь не взяли під арешт через відеогру: курйозна історія

Досягнення було офіційно зареєстроване експертами Національного Реєстру Рекордів України. Згодом ці результати подаватимуть до Книги рекордів Гіннеса.



​80-річний рекордсмен зі скелелазіння – Юрій Василенко / Фото 4sport.ua

Варто додати, що Юрій Василенко пишається не лише спортивними рекордами. Юрій Васильович – кібернетик і економіст, порахував, як максимально точно повернути марсоліт на Землю, та написав наукову працю про девальвацію та інфляцію гривні. Проте ніколи не полишав своє романтичне хобі – гори. Батько двох синів і дідусь п'яти онуків походи в гори не припиняє і досі.

Займаюся на скеледромі два рази на тиждень. Якщо тренуватися частіше, суглоби не будуть встигати відновлюватися. В інші дні, як правило, обмежуюся ранковою зарядкою, адже вільного часу у мене мало – працюю над книгою. В одному німецькому науковому видавництві помітили мою статтю з математичного моделювання економіки і замовили написати по цій темі книгу англійською мовою. Тому прокидаюся о четвертій, максимум п'ятій ранку і – за роботу,

– розповідає Юрій Василенко

Дивіться відео рекорду Юрія Василенко:

До речі, це не вперше Юрій Васильович стає рекордсменом України – до цього він встановлював рекорд у 75 років, як найстарший скелелаз, що пройшов 15-метрову скелелазну трасу за 2 хвилини!