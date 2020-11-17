Почтенный возраст не мешает киевлянину Юрию Василенко заниматься скалолазанием. Поэтому в Книгу рекордов Украины было внесено новое достижение – рекорд по скалолазанию в номинации "возрастные спортивные достижения".

Юрий Василенко большую часть своей жизни занимается альпинизмом, а последние 20 лет – спортивным скалолазанием. Как сообщает 4sport.ua, 11 ноября на скалодроме Национального авиационного университета в Киеве, 80-летний Юрий Василенко прошел маршрут категории 6b+ с двумя карнизами по искусственному рельефу за 2 минуты 38 секунд.

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Достижение было официально зарегистрировано экспертами Национального Реестра Рекордов Украины. Впоследствии эти результаты будут подавать в Книгу рекордов Гиннеса.



80-летний рекордсмен по скалолазанию – Юрий Василенко / Фото 4sport.ua

Стоит добавить, что Юрий Василенко гордится не только спортивными рекордами. Юрий Васильевич – кибернетик и экономист, посчитал, как максимально точно вернуть марсолет на Землю, и написал научный труд о девальвации и инфляции гривны. Однако никогда не бросал свое романтическое хобби – горы. Отец двух сыновей и дед пяти внуков походы в горы не прекращает до сих пор.

Занимаюсь на скалодроме два раза в неделю. Если тренироваться чаще, суставы не будут успевать восстанавливаться. В остальные дни, как правило, ограничиваюсь утренней зарядкой, ведь свободного времени у меня мало – работаю над книгой. В одном немецком научном издательстве заметили мою статью по математическому моделированию экономики и заказали написать по этой теме книгу на английском языке. Поэтому просыпаюсь в четыре, максимум пять утра и – за работу,

– рассказывает Юрий Василенко

Смотрите видео рекорда Юрия Василенко:

Кстати, это не впервые Юрий Васильевич становится рекордсменом Украины – до этого он устанавливал рекорд в 75 лет, как старший скалолаз, который прошел 15-метровую скалолазную трассу за 2 минуты!