Парень научил маму играть в видеоигры, но не ожидал, что все повернется обыском полиции.

Пользователь сайта Reddit поделился с читателями интересной историей, сообщают Развлечения 24. Как-то вечером дом его матери посетили полицейские. Оказалось, что они длительное время наблюдали за ее подозрительным поведением, пока она просто играла в видеоигру.

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Несколько лет назад поклонник видеоигр показал своей маме некоторые из них, чтобы развлечь ее. Женщине настолько понравилось, что через определенное время она смогла обыграть сына в Warcraft 3 и Battle Realms. Тогда он решил показать ей новую игру, и посмотреть, сможет ли она победить его снова.

Выбор юноши пал на Ingress, которая считается предшественником популярной игры Pokemon Go. В Ingress вместо покемонов нужно собирать порталы. Здесь есть две команды, участники которых могут отбирать порталы у противников.

Я обогнал многих моих друзей в Ingress, и они потеряли интерес к соперничеству со мной. Тогда я решил показать игру маме, и ей понравилось. Она часто выгуливает собак своих подруг, и Ingress мог помочь ей развлечься в процессе,

– пишет пользователь Tokata0.



Ingress – игра, в которой нужно собирать порталы / Иллюстрация Game Reactor

Женщина сильно углубилась в игру – обьединялась с другими, создавала огромные сети и стала лучшим игроком в своем городке. Однажды несколько ее противников украли ее порталы. После этого все свободное время она тратила на то, чтобы отомстить и вернуть свое – садилась в свой автомобиль (большой фургон) и ездила по городу, делая небольшие остановки на пару минут, чтобы забрать портал или выполнить задание. По стечению обстоятельств виртуальные порталы, за которыми охотилась женщина, находились рядом с полицейским участком.

Вскоре в дверь геймерши позвонили. Не успела она открыть, как в ее дом ворвались полицейские. Женщина стояла в домашней одежде, и не понимала, что происходит. Несмотря на ее совсем не угрожающий вид, копы держали ей руки и обыскивали дом.

Конечно, представителям закона не удалось найти ничего опасного или подозрительного. Поэтому они спросили у женщины, зачем она каждый вечер подьезжает к участку.

Представьте себе, большой черный фургон с тонированными окнами, вечер, остановка на минуту. Немного движения вперед, и опять остановка. И так чуть ли каждый день. Они решили, что мама шпионит или планирует нападение на участок. К счастью, после разговора они оставили ее в покое. Но мы уже долго смеемся над этой историей,

– говорится в сообщении на Reddit.

Видео про Ingress