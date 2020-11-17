Хлопець навчив маму грати у відеоігри, але не очікував, що все повернеться обшуком поліції.

Користувач сайту Reddit поділився із читачами цікавою історією, повідомляють Розваги 24. Одного вечора в будинок його матері завітали поліцейські. Виявилось, що вони тривалий час спостерігали за її підозрілою поведінкою, поки вона просто грала у відеогру.

Читайте також: Гравцям Roblox скоро доведеться платити за популярний звуковий ефект смерті "УФ": деталі

Кілька років тому прихильник відеоігор показав свої мамі деякі з них, щоб розважити. Жінці настільки сподобалося, що через якийсь час вона змогла обіграти сина у Warcraft 3 та Battle Realms. Тоді він вирішив показати їй нову гру, і подивитися, чи зможе вона перемогти його знову.

Вибір хлопця впав на Ingress, яка вважається попередником популярної гри Pokemon Go. В Ingress замість покемонів потрібно збирати портали. Тут є дві команди, учасники яких можуть забирати портали у суперників.

Я обігнав багатьох моїх друзів в Ingress, і вони втратили інтерес до суперництва зі мною. Тоді я вирішив показати гру мамі, і її зацікавило. Вона часто вигулює собак своїх подруг, і Ingress міг допомогти їй розважитися у процесі,

– пише користувач Tokata0.



Ingress – гра, в якій потрібно збирати портали / Ілюстрація Game Reactor

Жінка напрочуд сильно заглибилася у гру – об'єднувалася з іншими, створювала величезні мережі і стала найкращим гравцем у своєму містечку. Одного разу декілька гравців з команди суперників вкрали її портали. Після цього увесь вільний час вона витрачала на те, щоб помститися і повернути своє – сідала у свій автомобіль (великий фургон) і їздила містом, роблячи невеликі зупинки на пару хвилин, щоб забрати портал або виконати завдання. За збігом обставин віртуальні портали, за якими полювала жінка, розташовувалися поблизу відділку поліції.

Невдовзі у двері геймерки подзвонили. Не встигла вона відчинити, як до її дому увірвалися поліцейські. Жінка стояла у домашньому одязі, і не розуміла, що відбувається. Попри її зовсім незагрозливий вигляд, копи тримали їй руки та проводили обшук будинку.

Звичайно, представникам закону не вдалося знайти нічого небезпечного чи підозрілого. Тому вони запитали у жінки, навіщо вона щовечора під'їжджає до відділку.

Уявіть собі, великий чорний фургон з тонованими вікнами, вечір, зупинка на хвилину. Трохи руху вперед, і знову зупинка. І так ледь не щодня. Вони вирішили, що мама шпигує або планує напад на відділок. На щастя, після розмови вони залишили її у спокої. Але ми вже довго сміємося над цією історією,

– йдеться у повідомленні на Reddit.

Відео про Ingress