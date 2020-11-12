Протягом багатьох років гравці Roblox висловлювали свої почуття болю, вимовляючи глибоке "oof", але тепер за культовий звуковий ефект смерті потрібно буде заплатити.

Один з найбільш популярних елементів гри – звук смерті Роблокса (комічний та короткий "oof") – відомий понад 100 мільйонам гравців віртуального світу Roblox. Але виявилось, що Роблокс взагалі не створював цей звук.

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Як повідомляє BBC, цей простий звуковий ефект був створений 20 років тому генеральним директором Intellivision Entertainment Томмі Талларіко для гри під назвою Messiah. Талларіко не здогадувався і був шокований тим, що цей звук має таку актуальність сьогодні. "Уф" широко поширювався через меми, якими ділилися мільйони фанатів Роблокса, і в кінцевому підсумку в 2019 році це привернуло увагу Талларіко.

Дивно думати, що такий тихий звук, який я зробив більше ніж 20 років тому для іншої відеоігри, в результаті став одним з найбільш знакових аудіокліпів поп-культури 21-го століття. Я чув, як це говорили діти на ігрових майданчиках, і навіть не усвідомлював, що вони повторюють те, що я створив понад два десятиліття тому,

– коментує Талларіко.

Дивіться відео, звідки пішов звук "oof" в Roblox:

Томмі здійняв галас щодо порушення авторських прав, вимагаючи в представників Roblox компенсації за використання його роботи. Представники Roblox говорять, що компанія почала переговори з Талларіко та вивчає деталі, і на короткий період часу звуковий ефект "oof" скоро буде видалений з гри, тому що Талларіко як і раніше володіє авторськими правами на нього.

Надалі розробники планують ліцензувати звук та відновити його. Але щойно він повернеться, гравцям доведеться заплатити 1 долар або 100 Робуксів. Талларіко отримає відсоток від кожного продажу, як компенсацію. Крім того, він також розробив набір звукових ефектів для Roblox, які гравці зможуть використовувати при створенні своїх ігор, і вони вже доступні на торговому майданчику розробників Roblox.

Ми працювали разом, щоб знайти справедливе рішення, яке дозволило б Томмі стати частиною спільноти Roblox. У рамках нашої прихильності до вмісту користувацького контенту ми замінимо стандартний звуковий ефект "гра закінчена" на нову звукову доріжку в кінці цього місяця. Коли наш майданчик для розробників стане доступним, люди також зможуть вибирати звуки, створені спільнотою, для заходів на всій платформі,

– зазначають розробники Roblox.

Цей випадок є гарним прикладом того, як користувльницький вміст супроводжується порушенням авторських прав, оскільки розробники ігор часто не знають або не переймаються тим, чи законно його використовувати.