В течение многих лет игроки Roblox выражали свои чувства боли, произнося глубокое "oof", но теперь за культовый звуковой эффект смерти нужно будет заплатить.

Один из самых популярных элементов игры – звук смерти Роблокса (комический и короткий "oof") – известен более 100 миллионам игроков виртуального мира Roblox. Но оказалось, что Роблокс вообще не создавал этот звук.

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Как сообщает BBC, этот простой звуковой эффект был создан 20 лет назад генеральным директором Intellivision Entertainment Томми Талларико для игры под названием Messiah. Талларико не догадывался и был шокирован тем, что этот звук имеет такую актуальность сегодня. "Уф" широко распространялся через мемы, которыми делились миллионы фанатов Роблокса, и в конечном итоге в 2019 году это привлекло внимание Талларико.

Странно думать, что такой тихий звук, который я создал более 20 лет назад для другой игры, в итоге стал одним из самых знаковых клипов поп-культуры 21-го века. Я слышал, как это говорили дети на игровых площадках, и даже не осознавал, что они повторяют то, что я создал более двух десятилетий назад,

– говорит Талларико.

Смотрите видео, откуда пошел звук "oof" в Roblox:

Томми поднял шумиху о нарушении авторских прав, требуя у представителей Roblox компенсации за использование его работы. Представители Roblox говорят, что компания начала переговоры с Талларико и изучает детали, и на короткий период времени звуковой эффект "oof" скоро будет удален из игры, потому что Талларико как и раньше, владеет авторскими правами на него.

В дальнейшем разработчики планируют лицензировать звук и восстановить его. Но как только он вернется, игрокам придется заплатить 1 доллар или 100 Робуксов. Талларико получит процент от каждой продажи, в качестве компенсации. Кроме того, он также разработал набор звуковых эффектов для Roblox, которые игроки смогут использовать при создании своих игр, и они уже доступны на торговой площадке разработчиков Roblox.

Мы работали вместе, чтобы найти справедливое решение, которое позволило бы Томми стать частью сообщества Roblox. В рамках нашей привязанности к содержимому пользовательского контента мы заменим стандартный звуковой эффект "игра закончена" на новую звуковую дорожку в конце этого месяца. Когда наша площадка для разработчиков станет доступной, люди также смогут выбирать звуки, созданные сообществом, для мероприятий на всей платформе,

– отмечают разработчики Roblox.

Этот случай является хорошим примером того, как пользовательский контент сопровождается нарушением авторских прав, поскольку разработчики игр часто не знают или не беспокоятся о том, законно ли его использовать.