Вдохновленный страстью к горам, профессиональный горный гид, спасатель и альпинист Марко Конфортола создал новую настольную игру – "8000: Горная игра".

Известный 43-летний итальянский альпинист Марко Конфортола покорил восемь восьмитысячников из четырнадцати. В апреле 2020 года он совершал восхождение в Непале на свой девятый восьмитысячник – вершину Дхаулагири в Гималаях. Но в результате землетрясения в Гималаях 25 апреля, весенний сезон восхождений на самую высокую вершину мира закрыт, чего не случалось вот уже 28 лет.

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Каждый раз, когда альпинист достигает вершины, он осознает, что это результат месяцев и месяцев упорного труда.



Марко Конфортола

Поэтому вдохновленный страстью к горам, Марко Конфортола создал новую настольную игру – "8000: Горная игра" ("8000. The mountain game"), об этом сообщает 4sport.ua.

Очевидно, что цель игры – достичь вершины самых высоких гор на Земле, но это еще не все. Основная цель нового образовательного и увлекательного творения Марко – познакомить игроков с горами, не отходя от стола. Эта игра – полезный инструмент для изучения горной среды, охранных территорий и о том, как безопасно путешествовать по высокогорью.

Если вам интересно открыть для себя этот удивительный мир гор, вдохнуть разряженный воздух и почувствовать себя лидером экспедиции, эта игра для Вас,

– говорит Марко.



Настольная игра "8000: Горная игра" / Фото 4sport.ua



Настольная игра "8000: Горная игра" / Фото 4sport.ua

Кроме игрового поля в комплекте 6 жетонов команд, 32 бонусных жетона, кубик, 224 карты и несколько простых инструкций. Как только игрокам становятся понятны правила, они могут отправляться "исследовать восьмитысячники". Каждый игрок становится лидером экспедиции к вершине. Для ее достижения нужно ответить на вопросы. Всего 200 вопросов, касающихся оказания первой помощи, истории альпинизма и азов горной техники.

За игрой приятно провести время в кругу друзей, мечтая о своих будущих вершинах.