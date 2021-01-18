Американець вирішив зіграти у відеогру Fruit Ninja у реальному житті. Він нарізав 2 десятки яблук менше, ніж за пів хвилини, а ножі, за допомогою яких він це зробив, увесь час були в повітрі.

Мешканець Айдахо Девід Раш нещодавно встановив черговий рекорд, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса – він нарізав 21 яблуко, жонглюючи ножами, повідомляє UPI. Щоправда, для американця такі здобутки – буденність, адже він потрапляв до Книги рекордів понад сотню разів.

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Девід Раш встановлює свої рекорди у рамках власної кампанії з популяризації STEM-освіти – одного з освітніх напрямів. Наразі на його рахунку трохи більше, ніж 150 рекордів, які увійшли до Книги рекордів Гіннеса. Чоловік може похизуватися тим, що за хвилину розрізав 65 ківі самурайським мечем, випив літр лимонаду за 16,5 секунд, зламав 98 олівців і багато іншого.

Цього разу Девід за пів хвилини розрізав 21 яблуко, жонглюючи ножами. Щоб зробити це чоловікові довелося тренуватися та відточувати навичку жонглювання протягом декількох років. В решті решт, йому вдалося перевершити результат попереднього рекордсмена Джоша Хортона, який за таких самих обставин зміг розрізати 17 фруктів.

Новий рекорд Девіда Раша