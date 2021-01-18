Американец решил сыграть в видеоигру Fruit Ninja в реальной жизни. Он нарезал 2 десятка яблок менее, чем за пол минуты, а ножи, с помощью которых он это сделал, все время были в воздухе.

Житель Айдахо Дэвид Раш недавно установил очередной рекорд, попавший в Книгу рекордов Гиннесса – он нарезал 21 яблоко, жонглируя ножами, сообщает UPI. Правда, для американца такие достижения – уже обыденность, ведь он попадал в Книгу рекордов более сотни раз.

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Дэвид Раш устанавливает свои рекорды в рамках собственной кампании по популяризации STEM-образования – одного из образовательных направлений. Сейчас на его счету немного больше 150 рекордов, вошедших в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчина может похвастаться тем, что за минуту разрезал 65 киви самурайским мечом, выпил литр лимонада за 16,5 секунд, сломал 98 карандашей и многое другое.

В этот раз Дэвид за пол минуты разрезал 21 яблоко, жонглируя ножами. Для этого мужчине пришлось тренироваться и оттачивать навык жонглирования в течение нескольких лет. В конце концов, ему удалось превзойти результат предыдущего рекордсмена Джоша Хортона, который при таких же обстоятельствах смог разрезать 17 фруктов.

Новый рекорд Девида Раша