Американец Дэвид Раш попадал в Книгу рекордов Гиннеса более 150 раз, и недавно сделал это снова. Вместе со своим другом он построил башню из 47-ми кусочков мыла.

Новый рекорд, попавший в Книгу Гиннесса, поставили два друга из американского штата Айдахо – Дэвид Раш и Джонатан Хэннон. Мужчины построили башню из 47-ми кусков мыла всего за минуту, сообщает UPI.

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Сначала американцы замочили все мыло в воде, как того требовали представители Книги рекордов Гиннеса. После чего, они начали строить башню, по очереди добавляя по одному куску мыла.

Рекорд Гиннеса: самая высокая в мире башня из 47-ми кусков мыла

Использовав 47 кусков мыла, мужчины смогли побить предыдущий рекорд, в котором команда из 2-х человек построила башню из 40 кусков.

Для одного из рекордсменов, Дэвида Раша, это далеко не первый рекорд – его имя попадало в Книгу Гиннеса более 150 раз. Он регулярно ставит новые рекорды для популяризации STEM-образования. Например, недавно мужчина за пол минуты нарезал 21 яблоко, жонглируя ножами. Посмотреть, как это выглядело, можно здесь.