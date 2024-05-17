Перемогу вона здобула в онлайн-лотереї.

Дивіться також Чоловік зірвав куш у лотерею, витративши на білет 10 доларів: скільки він виграв

Вона вирішила спробувати гру Bison Bonanza і вона виявилася в демо-режимі. Жінка зробила ставку у 2 долари, навіть не усвідомлюючи цього.

Цікаво! Її виграш є найбільшим у цифрових іграх з моменту їх старту торік.

Гарріс планує використати гроші на догляд за своєю матір'ю.

Раніше ми писали про хлопця, який вперше у житті придбав лотерейний білет і зміг виграти майже 2 мільйони доларів. Він обрав одноразову суму в 1,2 мільйона доларів. Хлопець поки не вирішив, на що витратить гроші, але планує розумно розпоряджатися виграшем відповідально.

Цікаво, що у США одразу 5662 людей виграли джекпот у лотерею, вибравши комбінацію 6-6-6. Так, білет вартістю 50 центів приніс головний приз у розмірі 250 доларів, а інший білет за 1 долар – 500 доларів.