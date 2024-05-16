Американця звати Асон Кулстрінг. І свій щасливий білет він купив у сусідньому супермаркеті.

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Після перемоги він може обрати одноразовий платіж у розмірі 2,6 мільйона доларів або отримати виплату в розмірі 4 мільйонів доларів кількома щорічними платежами. Кулстрінг вирішив отримати одноразову виплату в розмірі 2,6 мільйона доларів.

Куди чоловік витратить гроші

Щасливчик зізнався, що вирішив придбати новий автомобіль для дружини та витратити кошти на ремонт будинку.

Цікаво! У США одразу 5662 людей виграли джекпот у лотерею, вибравши комбінацію 6-6-6. Так, білет вартістю 50 центів приніс головний приз у розмірі 250 доларів, а інший білет за 1 долар – 500 доларів.

Раніше ми писали, що в одному з казино Австралії стався технічний збій. Через це автомат помилково виплатив гравцям мільйонів доларів готівкою. Як наслідок – австралійське казино помилково виплатило 3,2 мільйона доларів гравцям.