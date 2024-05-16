Американца зовут Асон Кулстринг. И свой счастливый билет он купил в соседнем супермаркете.
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После победы он может выбрать единовременный платеж в размере 2,6 миллиона долларов или получить выплату в размере 4 миллионов долларов несколькими ежегодными платежами. Кулстринг решил получить единовременную выплату в размере 2,6 миллиона долларов.
Куда мужчина потратит деньги
Счастливчик признался, что решил приобрести новый автомобиль для жены и потратить средства на ремонт дома.
Ранее мы писали, что в одном из казино Австралии произошел технический сбой. Из-за этого автомат ошибочно выплатил игрокам миллионов долларов наличными. Как следствие – австралийское казино ошибочно выплатило 3,2 миллиона долларов игрокам.