Известно, что его приз составил 1,02 миллиона фунтов стерлингов.

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Ветеран признался, что это "превзошло его самые смелые мечты". Заметим, что мужчина играл в лотерею вместе со своими соседями. Интересно, что десяти из них также посчастливилось выиграть в лотерею.

В общем джекпот стоимостью 10,2 миллиона фунтов стерлингов стал крупнейшим в истории Шотландии. Каждый билет стоил 340 000 фунтов стерлингов, но Дэвид утроил свой приз, сыграв с тремя одинаковыми билетами.



В Шотландии ветеран выиграл в лотерее / Фото POSTCODELOTTERY

Ранее мы писали о парне, который впервые в жизни приобрел лотерейный билет и смог выиграть почти 2 миллиона долларов. Он выбрал единовременную сумму в 1,2 миллиона долларов. Парень пока не решил, на что потратит деньги, но планирует разумно распоряжаться выигрышем ответственно.