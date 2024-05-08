Під час незалежного розслідування, виявилось, що казино багато років мало проблеми з відповідністю вимогам.

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Ба більше, з'ясувалося, що оператори казино не підходять для отримання ліцензії. Відомо, що гроші були видані автоматами ticket in, cash out, які гравці використовують для обміну квитанцій зі штрих-кодом на виграші в ігрових автоматах.

Але через збій автомати повертали один із квитків і дозволяли його використати його повторно – штрих-код, який він містив, не було позначено як оплачено. За ті тижні, коли машина працювала з дефектом, було роздано 3,2 мільйона австралійських доларів (2,05 мільйона доларів).

Раніше американка зі штату Мериленд зірвала джекпот у лотереї Powerball, довірившись пораді хлопця. Жінка дослухалася до поради і зірвала куш у розмірі 50 000 доларів. Жінка планує використати свій виграш на відпочинок з донькою, а також вона продовжує купувати лотерейні білети при нагоді.