Жінка розповіла представникам лотереї Вірджинії, що її мати попросила її забрати кілька лотерейних квитків у 7-Eleven на Оттіс-стріт у Йорктауні.

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За її словами, це надихнуло її купити власний лотерейний білет для денного розіграшу Pick 5 14 квітня. Як наслідок – вона виграла приз на суму 50 тисяч доларів.

Відомо, що жінка підібрала всі 5 чисел у лотерею: 2–9–4–2–3. Щасливиця сказала, що використає свій виграш, щоб оплатити навчання сестри в коледжі.

Раніше ми писали про хлопця, який також вперше у житті придбав лотерейний білет і зміг виграти майже 2 мільйони доларів. Він обрав одноразову суму в 1,2 мільйона доларів. Хлопець поки не вирішив, на що витратить гроші, але планує розумно розпоряджатися виграшем відповідально.