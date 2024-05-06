Відомо, що свій попередній приз жінка виграла у лютому.

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Розмір виграшу і тоді, і зараз склав 1 мільйон доларів. Щасливиця розповіла представникам лотереї, що вирішила не відмовлятися від своєї азартної звички, і купила білет швидкої лотереї на суму 10 доларів США.

Квиток, придбаний через 10 тижнів після її попереднього виграшу, приніс їй ще один джекпот у 1 мільйон доларів. Щасливиця сказала, що витратила частину виграшу зі свого першого квитка на новий позашляховик, а її останній приз піде на заощадження.

Раніше ми писали, що чоловік з Північної Кароліни вирішив випробувати удачу у лотереї. Він довірився сну, який побачила його сестра. У ньому він розбагатів, знайшовши купу золота.