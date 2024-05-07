Женщина рассказала представителям лотереи Вирджинии, что ее мать попросила ее забрать несколько лотерейных билетов в 7-Eleven на Оттис-стрит в Йорктауне.

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По ее словам, это вдохновило ее купить собственный лотерейный билет для дневного розыгрыша Pick 5 14 апреля. Как следствие – она выиграла приз на сумму 50 тысяч долларов.

Известно, что женщина подобрала все 5 чисел в лотерею: 2–9–4–2–3. Счастливица сказала, что использует свой выигрыш, чтобы оплатить обучение сестры в колледже.

Ранее мы писали о парне, который также впервые в жизни купил лотерейный билет и смог выиграть почти 2 миллиона долларов. Он выбрал единовременную сумму в 1,2 миллиона долларов. Парень пока не решил, на что потратит деньги, но планирует разумно распоряжаться выигрышем ответственно.