Победу она получила в онлайн-лотерее.

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Она решила попробовать игру Bison Bonanza и она оказалась в демо-режиме. Женщина сделала ставку в 2 доллара, даже не осознавая этого.

Интересно! Ее выигрыш является крупнейшим в цифровых играх с момента их старта в прошлом году.

Харрис планирует использовать деньги на уход за своей матерью.

Ранее мы писали о парне, который впервые в жизни купил лотерейный билет и смог выиграть почти 2 миллиона долларов. Он выбрал единовременную сумму в 1,2 миллиона долларов. Парень пока не решил, на что потратит деньги, но планирует разумно распоряжаться выигрышем ответственно.

Интересно, что в США сразу 5662 человека выиграли джекпот в лотерею, выбрав комбинацию 6-6-6. Так, билет стоимостью 50 центов принес главный приз в размере 250 долларов, а другой билет за 1 доллар – 500 долларов.