Жінка купила скриньку на секонд-хенді і знайшла справжній скарб всередині

11 вересня 2024, 12:14
Читать новость на русском
Автор: Альона Захарова

Джерело:

тікток @Francescacharityshop

Британка, яка обожнює купувати речі на секонд-хенді, знайшла справжній скарб. Франческа Рамсден придбала за 5 фунтів стерлінгів (близько 270 гривень) рожеву оксамитову скриньку з дивовижним сюрпризом всередині.

Враженнями від своєї знахідки вона поділилась на сторінці у тіктоці.

Дивіться також Дівчина знайшла послання у пляшці, яке здійснило її бажання: що було всередині

Що було всередині скриньки

Жінка розповіла, що всередині серед мотлоху зберігались коштовності, що вартують сотень фунтів стерлінгів. Зокрема, мисливиця за скарбами натрапила на:

  • браслет з квіткою,
  • зламану брошку,
  • намисто з потьмянілим кулоном у вигляді серця,
  • а також дві каблучки – одна з яких начебто "інкрустована діамантами".

Що було всередині скриньки: дивіться відео

Підписники жінки були шоковані. У коментарях вони відчайдушно намагалися з'ясувати, скільки насправді коштують ці ювелірні прикраси.

Мені сказали, що це не діаманти, а топаз із золотом в дев'ять каратів. Отже, якщо ви хочете його купити, то це коштуватиме близько 200 фунтів стерлінгів (близько 10,7 тисячі гривень),
– пояснила мисливиця за скарбами.

Реакція соцмереж

Чимало користувачів мережі, які були вражені від побаченого, почали обговорювати знахідку в розділі коментарів.

  • "Все одно отримати 200 фунтів за скриньку вартістю 5 фунтів — це неймовірно!";
  • "Чудова каблучка!";
  • "Красива прикраса! Дійсно гарний топаз! Сподіваюся, ти залишиш його собі";
  • "У більшості скринь, які я знаходила в благодійних крамницях, зберігались чиїсь старі серветки з жувальною гумкою".