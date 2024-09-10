Ребекка Бовлінг розповіла, що вони з хлопцем вирушили у похід на національний морський берег острова Камберленд, щоб відсвяткувати день народження.

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Пара гуляла берегом і говорили, що було б круто знайти послання у пляшці. І хоча дівчина не знала, чи таке взагалі ще існує, її бажання здійснилося всього через 10 хвилин ходьби.

Я була просто приголомшена,

– сказала Ребекка.

У скляній пляшці, запечатаній пробкою, була записка від 4 серпня 2024 року, лише за місяць до її виявлення. У листі було написано:

"Привіт усім. Я дівчинка. Я люблю море, тож я подумала, що можу написати повідомлення. З любов'ю Паркер".



Яким було послання у пляшці / Фото rebecca.bowling1

Дівчина спробувала знайти відправницю послання

Паркер написала, що вона із Чарльстона, Південна Кароліна. Тож, Бовлінг опублікувала фотографію записки на фейсбуці, намагаючись знайти дівчину.

Я б із задоволенням сказала Паркер, що я теж дівчинка, яка любить море, і це найкращий подарунок на день народження,

– написала вона.

Зрештою, допис привернув увагу матері Паркер, Кейт Ерлі, яка показала його 8-річній Паркер та її батькові Метту.

З'ясувалося, що вони випустили в море пляшку, катаючись на сімейному човні в гавані Чарльстона, недалеко від Форта Самтер.