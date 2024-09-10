Ребекка Бовлинг рассказала, что они с парнем отправились в поход на национальный морской берег острова Камберленд, чтобы отпраздновать день рождения.

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Пара гуляла по берегу и говорили, что было бы круто найти послание в бутылке. И хотя девушка не знала, существует ли такое вообще еще, ее желание осуществилось всего через 10 минут ходьбы.

Я была просто ошеломлена,

– сказала Ребекка.

В стеклянной бутылке, запечатанной пробкой, была записка от 4 августа 2024 года, всего за месяц до ее обнаружения. В письме было написано:

"Привет всем. Я девочка. Я люблю море, поэтому я подумала, что могу написать сообщение. С любовью Паркер".



Каким было послание в бутылке / Фото rebecca.bowling1

Девушка попыталась найти отправительницу послания

Паркер написала, что она из Чарльстона, Южная Каролина. Поэтому, Боулинг опубликовала фотографию записки на фейсбуке, пытаясь найти девушку.

Я бы с удовольствием сказала Паркер, что я тоже девочка, которая любит море, и это лучший подарок на день рождения,

– написала она.

В конце концов, сообщение привлекло внимание матери Паркер, Кейт Эрли, которая показала его 8-летней Паркер и ее отцу Мэтту.

Выяснилось, что они выпустили в море бутылку, катаясь на семейной лодке в гавани Чарльстона, недалеко от Форта Самтер.