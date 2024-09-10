Відео трюку вже опублікували на офіційному ютуб-каналі Книги рекордів Гіннесса.

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Відомо, що за кермом авто був французький гонщик і каскадер Лоран Ласко. З машини прибрали все зайве, залишивши лише передню панель та водійське крісло.

Для Nissan Qashqai довелося зробити спеціальний банджі: еластичний канат повинен був витримати вагу машини та водія. Стрибок вийшов ефектним та обійшовся без інцидентів. Після встановлення рекорду авто з водієм успішно опустили на землю.

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Що про це кажуть у компанії Nissan

Директор із маркетингу Nissan Жером Біге пояснив, що такий трюк символізує величезний скачок вперед, який здійснив Qashqai, змінивши сегмент кросоверів.

Цікаво! Екстремальні види спорту – не чужі для Nissan Qashqai. Раніше у рекламних відео кросовер перетворювався на скейт та дошку для серфінгу.