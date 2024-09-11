Впечатлениями от своей находки она рассказала на странице в тиктоке.
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Что было внутри ящика
Женщина рассказала, что внутри среди хлама хранились драгоценности, стоящие сотен фунтов стерлингов. В частности, охотница за сокровищами наткнулась на:
- браслет с цветком,
- сломанную брошь,
- ожерелье с потускневшим кулоном в виде сердца,
- а также два кольца – одно из которых вроде бы "инкрустировано бриллиантами".
Что было внутри шкатулки: смотрите видео
Подписчики женщины были шокированы. В комментариях они отчаянно пытались выяснить, сколько на самом деле стоят эти ювелирные украшения.
Мне сказали, что это не бриллианты, а топаз с золотом в девять каратов. Итак, если вы хотите его купить, то это будет стоить около 200 фунтов стерлингов (около 10,7 тысячи гривен),
– объяснила охотница за сокровищами.
Реакция соцсетей
Немало пользователей сети, которые были поражены от увиденного, начали обсуждать находку в разделе комментариев.
- "Все равно получить 200 фунтов за шкатулку стоимостью 5 фунтов - это невероятно!";
- "Замечательное кольцо!";
- "Красивое украшение! Действительно красивый топаз! Надеюсь, ты оставишь его себе";
- "В большинстве сундуков, которые я находила в благотворительных магазинах, хранились чьи-то старые салфетки с жевательной резинкой".