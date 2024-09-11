Враженнями від своєї знахідки вона поділилась на сторінці у тіктоці.

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Що було всередині скриньки

Жінка розповіла, що всередині серед мотлоху зберігались коштовності, що вартують сотень фунтів стерлінгів. Зокрема, мисливиця за скарбами натрапила на:

браслет з квіткою,

зламану брошку,

намисто з потьмянілим кулоном у вигляді серця,

а також дві каблучки – одна з яких начебто "інкрустована діамантами".

Що було всередині скриньки: дивіться відео

Підписники жінки були шоковані. У коментарях вони відчайдушно намагалися з'ясувати, скільки насправді коштують ці ювелірні прикраси.

Мені сказали, що це не діаманти, а топаз із золотом в дев'ять каратів. Отже, якщо ви хочете його купити, то це коштуватиме близько 200 фунтів стерлінгів (близько 10,7 тисячі гривень),

– пояснила мисливиця за скарбами.

Реакція соцмереж

Чимало користувачів мережі, які були вражені від побаченого, почали обговорювати знахідку в розділі коментарів.