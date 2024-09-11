Враженнями від своєї знахідки вона поділилась на сторінці у тіктоці.
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Що було всередині скриньки
Жінка розповіла, що всередині серед мотлоху зберігались коштовності, що вартують сотень фунтів стерлінгів. Зокрема, мисливиця за скарбами натрапила на:
- браслет з квіткою,
- зламану брошку,
- намисто з потьмянілим кулоном у вигляді серця,
- а також дві каблучки – одна з яких начебто "інкрустована діамантами".
Що було всередині скриньки: дивіться відео
Підписники жінки були шоковані. У коментарях вони відчайдушно намагалися з'ясувати, скільки насправді коштують ці ювелірні прикраси.
Мені сказали, що це не діаманти, а топаз із золотом в дев'ять каратів. Отже, якщо ви хочете його купити, то це коштуватиме близько 200 фунтів стерлінгів (близько 10,7 тисячі гривень),
– пояснила мисливиця за скарбами.
Реакція соцмереж
Чимало користувачів мережі, які були вражені від побаченого, почали обговорювати знахідку в розділі коментарів.
- "Все одно отримати 200 фунтів за скриньку вартістю 5 фунтів — це неймовірно!";
- "Чудова каблучка!";
- "Красива прикраса! Дійсно гарний топаз! Сподіваюся, ти залишиш його собі";
- "У більшості скринь, які я знаходила в благодійних крамницях, зберігались чиїсь старі серветки з жувальною гумкою".