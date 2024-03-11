Жінка заробила чималу суму завдяки гороскопу: яким було передбачення
Джерело:Miami Herald
Американка з Балтімора обожнює грати у лотерею. І здобути перемогу їй допомогло передбачення, яке вона почула у гороскопі.
Річ у тім, що жінка зазвичай обирає білети Pick 3 чи Pick 4 з однаковими числами. Але цього разу передбачення спонукало її змінити свою стратегію.
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За її словами, гороскоп радив їй спробувати щось нове.
Мовилося про введення чогось нового у розпорядок дня, тому мені здалося, що це хороший шанс зробити саме це,
– сказала вона.
Тому, за словами представників лотереї, замість того, щоб купити гру Pick 3 або Pick 4, вона придбала Fast Play за 10 доларів. Вона одразу ж перевірила квиток і побачила пару чисел, що збігалася.
"Раптом все стало дуже тихо. У магазині було досить багатолюдно, але я не помічала нічого, крім цього збігу і 100 000 доларів", – пояснила щасливиця.
Вона швидко повернулася додому, аби повідомити чоловіку хорошу новину. Тепер пара планує використати ці гроші для оплати медичних рахунків.У світі так багато фантастичних історій. Та чи задумувалися ви, що однією із них може бути ваша? Для цього достатньо пройти простий процес реєстрації на платформі слотокінг, брати участь в турнірах та вигравати!
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