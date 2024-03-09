Як зізнався американець, саме це і призвело до виграшу призу у швидкій лотереї.

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До чого тут автомобіль

Чоловік розповів, що залишив бланк лотереї Powerball зі своїми улюбленими номерами у машині. Через поломку автомобіля в той день він був змушений купити білет швидкої лотереї.

Я не міг потрапити в авто, тому довелося купувати квиток за допомогою швидкого вибору,
– пояснив гравець.

Як виявилось, це була доля, адже білет збігся з чотирма витягнутими номерами та Powerball, це принесло йому приз у 150 000 доларів. Про свою вдачу чоловік дізнався приблизно через тиждень після виграшу.

Як щасливі випадки допомагали людям вигравати у лотерею