Як зізнався американець, саме це і призвело до виграшу призу у швидкій лотереї.

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До чого тут автомобіль

Чоловік розповів, що залишив бланк лотереї Powerball зі своїми улюбленими номерами у машині. Через поломку автомобіля в той день він був змушений купити білет швидкої лотереї.

Я не міг потрапити в авто, тому довелося купувати квиток за допомогою швидкого вибору,

– пояснив гравець.

Як виявилось, це була доля, адже білет збігся з чотирма витягнутими номерами та Powerball, це принесло йому приз у 150 000 доларів. Про свою вдачу чоловік дізнався приблизно через тиждень після виграшу.

Як щасливі випадки допомагали людям вигравати у лотерею

Жінка з Ізраїлю прийшла на вибори, але виграла в лотерею. За її словами вона взагалі не планувала купувати лотерейний білет, але до скриньки для голосування була довга черга, тому вона вирішила провести час з користю.

Американець зіграв у лотерею замість своєї 68-річної матері. Хлопець використовував чужі номери, які дозволило йому виграти 50 тисяч доларів.

Ще один щасливчик виграв у лотерею вражаючий приз у розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів. Своїм виграшем він завдячує батькові.

Усі ми різні, а отже, відрізнятися повинні і наші розваги. Тож поки одні обирають спокійні прогулянки чи похід у кіно, ви можете сповна насолоджуватися азартом та отримувати королівські призи. З цим допоможе slotoking – передовий майданчик, де можна знайти головні гемблінг-новинки.