Как признался американец, именно это и привело к выигрышу приза в быстрой лотерее.

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При чем здесь автомобиль

Мужчина рассказал, что оставил бланк лотереи Powerball со своими любимыми номерами в машине. Из-за поломки автомобиля в тот день он был вынужден купить билет быстрой лотереи.

Я не мог попасть в авто, поэтому пришлось покупать билет с помощью быстрого выбора,
– объяснил игрок.

Как оказалось, это была судьба, ведь билет совпал с четырьмя вытянутыми номерами и Powerball, это принесло ему приз в 150 000 долларов. О своей удаче мужчина узнал примерно через неделю после выигрыша.

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