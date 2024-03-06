Как отметили представители лотереи, выигрышный билет продали в магазине Владимир-Волынского.

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Женщина заплатила за него всего 20 гривен. Она сразу же связалась с представителями оператора государственных лотерей и начала процедуру оформления выигрыша.

Обратите внимание! Лотереи-стирачки, такие как "Грошенята" – одни из самых популярных и известных во всем мире. Они часто встречаются в кино, сериалах или рекламе.

Украинцам везет в лотерею

Ранее мы писали, что мужчина из Днепра стал счастливым обладателем лотерейного билета, который принес ему немалый выигрыш. Счастливчик сорвал куш в размере 2 268 000 гривен.

Повезло и двум другим украинцам Владимиру Валентиновичу из Одессы и киевлянину Александру Витальевичу. Они выиграли главный приз "Лото-Забава" на Рождество. Каждый из счастливчиков получил по 95 тысяч гривен.

А в январе в Кривом Роге зафиксировали уже вторую победу в лотерею за месяц. Тогда куш сорвала женщина, по имени Тамила.

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