Як зазначили представники лотереї, виграшний білет продали у магазині Володимир-Волинського.
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Жінка заплатила за нього лише 20 гривень. Вона одразу ж зв'язалась з представниками оператора державних лотерей та розпочала процедуру оформлення виграшу.
Українцям щастить у лотерею
Раніше ми писали, що чоловік з Дніпра став щасливим власником лотерейного білета, який приніс йому чималий виграш. Щасливчик зірвав куш у розмірі 2 268 000 гривень.
Пощастило і двом іншим українцям Володимиру Валентиновичу з Одеси та киянину Олександру Віталійовичу. Вони виграли головний приз "Лото-Забава" на Різдво. Кожен зі щасливчиків отримав по 95 тисяч гривень.
А у січні у Кривому Розі зафіксували вже другу перемогу у лотерею за місяць. Тоді куш зірвала жінка, на ім'я Таміла.