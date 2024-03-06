Як зазначили представники лотереї, виграшний білет продали у магазині Володимир-Волинського.

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Жінка заплатила за нього лише 20 гривень. Вона одразу ж зв'язалась з представниками оператора державних лотерей та розпочала процедуру оформлення виграшу.

Зверніть увагу! Лотереї-стирачки, такі як "Грошенята" – одні з найбільш популярних та відомих у всьому світі. Вони часто зустрічаються у кіно, серіалах або рекламі.

Українцям щастить у лотерею

Раніше ми писали, що чоловік з Дніпра став щасливим власником лотерейного білета, який приніс йому чималий виграш. Щасливчик зірвав куш у розмірі 2 268 000 гривень.

Пощастило і двом іншим українцям Володимиру Валентиновичу з Одеси та киянину Олександру Віталійовичу. Вони виграли головний приз "Лото-Забава" на Різдво. Кожен зі щасливчиків отримав по 95 тисяч гривень.

А у січні у Кривому Розі зафіксували вже другу перемогу у лотерею за місяць. Тоді куш зірвала жінка, на ім'я Таміла.

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