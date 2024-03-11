Дело в том, что женщина обычно выбирает билеты Pick 3 или Pick 4 с одинаковыми числами. Но на этот раз предсказание побудило ее изменить свою стратегию.
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По ее словам, гороскоп советовал ей попробовать что-то новое.
Говорилось о введении чего-то нового в распорядок дня, поэтому мне показалось, что это хороший шанс сделать именно это,
– сказала она.
Поэтому, по словам представителей лотереи, вместо того, чтобы купить игру Pick 3 или Pick 4, она приобрела Fast Play за 10 долларов. Она сразу же проверила билет и увидела пару чисел, что совпадала.
"Вдруг все стало очень тихо. В магазине было довольно многолюдно, но я не замечала ничего, кроме этого совпадения и 100 000 долларов", – объяснила счастливица.
Она быстро вернулась домой, чтобы сообщить мужу хорошую новость. Теперь пара планирует использовать эти деньги для оплаты медицинских счетов.