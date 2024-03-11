Річ у тім, що жінка зазвичай обирає білети Pick 3 чи Pick 4 з однаковими числами. Але цього разу передбачення спонукало її змінити свою стратегію.
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За її словами, гороскоп радив їй спробувати щось нове.
Мовилося про введення чогось нового у розпорядок дня, тому мені здалося, що це хороший шанс зробити саме це,
– сказала вона.
Тому, за словами представників лотереї, замість того, щоб купити гру Pick 3 або Pick 4, вона придбала Fast Play за 10 доларів. Вона одразу ж перевірила квиток і побачила пару чисел, що збігалася.
"Раптом все стало дуже тихо. У магазині було досить багатолюдно, але я не помічала нічого, крім цього збігу і 100 000 доларів", – пояснила щасливиця.
Вона швидко повернулася додому, аби повідомити чоловіку хорошу новину. Тепер пара планує використати ці гроші для оплати медичних рахунків.