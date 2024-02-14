Знак долі: жінка за загадкових обставин зірвала джекпот у лотерею

У США жінка змогла зірвати джекпот у лотерею завдяки нагадуванню про те, що потрібно придбати лотерейний білет для своєї тітки.

Саме так щасливиця опинилась в потрібний час, в потрібному місці і виграла 50 тисяч доларів джекпоту.

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За словами переможиці, нагадування в телефоні змусило її купити білет The Cash за 10 доларів в Аннаполісі. Коли жінка стерла захисний шар, вона була шокована побачити суму виграшу.

Я стала слабкою, блідою і майже втратила свідомість,

– пригадала вона.

Переможниця планує витратити свій приз на новий автомобіль.

Раніше ще одна американка вирішила випробувати свою удачу, придбавши 3 лотерейні білети миттєвої лотереї Holiday Wishes під час свят і зірвала неймовірний джекпот. Жінка перевірила білет і подумала, що там виграш у 5000 доларів, але пізніше вона її осяйнуло, що джекпот набагато більший.

Додамо, що удача посміхнулася і працівникам середньої школи Кентуккі, що у США. Група, що налічувала понад 30 співробітників, купила квиток на Powerball і виграли в лотерею.