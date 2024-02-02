Зрештою, їм посміхнулася удача і вони виграли головний приз – мільйон доларів.

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Співробітники школи, черед яких є багато вчителів. назвали свою групу "Джонс 30" на честь директора середньої школи.

Організаторка групи каже, що зберігала цей квиток у зошиті з математики. Кожен учасник групи отримає 24 000 доларів після сплати податків. Учасники групи кажуть, що планують і надалі грати, щоб підтримувати зв'язок один з одним.

Цікаво! Раніше 11 жінок з Індії, які працюють прибиральницями, скинулися та купили один лотерейний білет. Вони заробляють так мало, що декому навіть довелося позичати частину суми.

Як збільшити свої шанси на виграш у лотерею

Щоб збільшити свої шанси на виграш у лотерею, ви можете спробувати дотримуватись наступних порад: