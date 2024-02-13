Відомо, що 64-річна жінка зупинилася на заправці, щоб купити білет лотереї "Мисливців за привидами".

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Вона вже тривалий час грає у цю гру.

Я грала у гру Ghostbusters з моменту її виходу, коли я зайшла на заправку, щоб купити квиток, ідучи на роботу, ми з продавцем говорили про пенсію. Коли він дав мені квиток, то я сказала: "Ну, я сподіваюся, що цей білет допоможе заощадити на пенсію!",

– розповіла жінка історію свого успіху.

За словами жінки, її призові кошти підуть на оплату рахунків, житла та накопичення на пенсію.

Кому з українців частіше щастить у лотереї

Виграш у лотерею – це цілковита випадковість. Однак представники державної лотереї України переконані, що певні закономірності таки існують. Їхнє дослідження показало, що серед переможців лотерей представників чоловічої статі майже у двічі більше, ніж жіночої. Також лідерство розділили 7 знаків зодіаку:

Водолії,

Близнюки,

Риби,

Терези,

Раки,

Діви,

Козероги.

Проте, якщо звернути увагу на місяць та дату народження переможців М.С.Л, то серед лідерів – березень, червень і жовтень