Известно, что 64-летняя женщина остановилась на заправке, чтобы купить билет лотереи “Охотников за привидениями”.

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Она уже долгое время играет в эту игру.

Я играла в игру Ghostbusters с момента ее выхода, когда я зашла на заправку, чтобы купить билет, идя на работу, мы с продавцом говорили о пенсии. Когда он дал мне билет, то я сказала: "Ну, я надеюсь, что этот билет поможет сэкономить на пенсию!",

– рассказала женщина историю своего успеха.

По словам женщины, ее призовые средства пойдут на оплату счетов, жилья и накопления на пенсию.

Кому из украинцев чаще везет в лотерее

Выигрыш в лотерею – это полная случайность. Однако представители государственной лотереи Украины убеждены, что определенные закономерности таки существуют. Их исследование показало, что среди победителей лотерей представителей мужского пола почти в два раза больше, чем женского. Также лидерство разделили 7 знаков зодиака:

Водолеи,

Близнецы,

Рыбы,

Весы,

Раки,

Девы,

Козероги.

Однако, если обратить внимание на месяц и дату рождения победителей М.С.Л, то среди лидеров – март, июнь и октябрь