Именно так счастливица оказалась в нужное время, в нужном месте и выиграла 50 тысяч долларов джекпота.

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По словам победительницы, напоминание в телефоне заставило ее купить билет The Cash за 10 долларов в Аннаполисе. Когда женщина стерла защитный слой, она была шокирована увидеть сумму выигрыша.

Я стала слабой, бледной и почти потеряла сознание,

– вспомнила она.

Победительница планирует потратить свой приз на новый автомобиль.

Ранее еще одна американка решила испытать свою удачу, приобретя 3 лотерейных билета мгновенной лотереи Holiday Wishes во время праздников и сорвала невероятный джекпот. Женщина проверила билет и подумала, что там выигрыш в 5000 долларов, но позже она ее осенило, что джекпот намного больше.

Добавим, что удача улыбнулась и работникам средней школы Кентукки, что в США. Группа, насчитывавшая более 30 сотрудников, купила билет на Powerball и выиграли в лотерею.