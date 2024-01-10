За її словами, світло проходило через його витягнуту руку.

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Вона відчула, що це знак і була впевнена, що їй точно пощастить. І вона не помилилася! Повернувшись додому, Трейсі зрозуміла, що виграла добру суму в лотерею.

Коли я повернулася додому того дня, я отримала електронний лист від Національної лотереї, у якому повідомлялося, що я виграла 214 фунтів стерлінгів. Це справді хороший знак,

– сказала вона.

На Різдво трапляються дива

Раніше ми писали, що на Різдво одразу двоє учасників лотереї "Лото-Забава" виграли головний приз 190 тисяч. Кожен зі щасливчиків отримав по 95 тисяч гривень. Одним з переможців став Володимир Валентинович з Одеси, а другий щасливчик – киянин Олександр Віталійович.

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