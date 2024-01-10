По ее словам, свет проходил через его вытянутую руку.
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Она почувствовала, что это знак и была уверена, что ей точно повезет. И она не ошиблась! Вернувшись домой, Трейси поняла, что выиграла хорошую сумму в лотерею.
Когда я вернулась домой в тот день, я получила электронное письмо от Национальной лотереи, в котором сообщалось, что выиграла 214 фунтов стерлингов. Это действительно хороший знак,
– сказала она.
На Рождество случаются чудеса
Раньше мы писали, что на Рождество сразу двое участников лотереи "Лото-Забава" выиграли главный приз 190 тысяч. Каждый из счастливчиков получил по 95 тысяч гривен. Одним из победителей стал Владимир Валентинович из Одессы, а второй счастливчик – киевлянин Александр Витальевич.