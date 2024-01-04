Одним з переможців став Володимир Валентинович з Одеси, а другий щасливчик – киянин Олександр Віталійович.

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Як чоловікам вдалося виграти

Володимир з Одеси давно не купував квитки, тому можна вважати, що його повернення було досить вдалим. Напередодні розіграшу у нього з'явилось передчуття, що саме зараз йому пощастить у лотереї.

Він хотів збільшити свої шанси на перемогу, тому придбав одразу 5 білетів, щоб збільшити свої шанси на перемогу, і придбав один з номерів виграшних білетів, який був дуже близький до того, що він купував раніше.

А от киянин Олександр є постійним учасником "Лото-Забава", і тому як завжди взяв білети у новорічній акції.

Я сподівався на новорічне диво і воно сталося,

– розповів Олександр.

Раніше ми писали про 53-річного чоловіка з Полтави. Він вже вдруге став переможцем у лотереї. Цього разу йому пощастило виграти 190 000 гривень.