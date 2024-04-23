Переможниця забрала свій виграшний квиток через тиждень після того, як дізналася, що виграла.

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Описуючи свій виграш, вона пояснила, що регулярно купувала лотерейні білети.

Зазвичай я позначаю перші чотири таблиці квитків тими самими фіксованими цифрами, які супроводжували мене деякий час. Ці цифри не мають для мене конкретного чи особливого значення, і у мене немає особливих причин, чому я постійно їх дотримувалась,

– сказала вона.

Отже, переможниця лотереї усвідомила своє щастя лише після тижневої затримки.

"Я була дуже здивована, коли виграла. Білет лежав в моїй сумці понад тиждень. Весь цей час я нічого не підозрювала", – пояснила вона.

Хоча перемога стала для неї несподіванкою, вона уявляла собі сценарій перемоги в минулому. Кошти вона планує витратити на покращення поточної життєвої ситуації.

Раніше ми писали про іншого американця, який помилково придбав декілька ідентичних квитків для розіграшу Powerball. Він не розумів, що це для нього означає.