Победительница забрала свой выигрышный билет через неделю после того, как узнала, что выиграла.

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Описывая свой выигрыш, она объяснила, что регулярно покупала лотерейные билеты.

Обычно я обозначаю первые четыре таблицы билетов теми самыми фиксированными цифрами, которые сопровождали меня некоторое время. Эти цифры не имеют для меня конкретного или особого значения, и у меня нет особых причин, почему я постоянно их придерживалась,

– сказала она.

Итак, победительница лотереи осознала свое счастье только после недельной задержки.

"Я была очень удивлена, когда выиграла. Билет лежал в моей сумке больше недели. Все это время я ничего не подозревала", – объяснила она.

Хотя победа стала для нее неожиданностью, она представляла себе сценарий победы в прошлом. Средства она планирует потратить на улучшение текущей жизненной ситуации.

Ранее мы писали о другом американце, который по ошибке купил несколько идентичных билетов для розыгрыша Powerball. Он не понимал, что это для него значит.