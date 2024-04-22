Об этом говорится на странице сайта оператора государственных лотерей.

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За лотерейный билет он заплатил 100 гривен. Мужчине улыбнулась удача и он выиграл 1 000 000 гривен. Счастливый обладатель выигрыша уже контактировал с представителями оператора государственных лотерей и начал процедуру оформления выигрыша.

Обратите внимание! Сейчас в лотерее "Багатство фараонов" разыгрывается сразу 2 приза по 1 000 000 гривен. Лотерейный билет, в котором скрыт второй миллион гривен он, может оказаться в любом уголке Украины.

Ранее мы писали, что женщина выиграла в лотерею благодаря предсказанию карт таро. Она предположила, что выиграла 10 долларов, но на самом деле ей повезло гораздо больше.

А еще одна женщина, которая сорвала куш в лотерею, решила потратить выигрыш на покупку еще нескольких лотерейных билетов в надежде, что ей снова повезет.