Про це мовиться на сторінці сайту оператора державних лотерей.

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За лотерейний білет він заплатив 100 гривень. Чоловіку усміхнулася удача і він виграв 1 000 000 гривень. Щасливий власник виграшу вже контактував з представниками оператора державних лотерей та розпочав процедуру оформлення виграшу.

Зверніть увагу! Наразі у лотереї "Багатство фараонів"розігрується одразу 2 призи по 1 000 000 гривень. Лотерейний білет, в якому приховано другий мільйон гривень він, може опинитися у будь-якому куточку України.

Раніше ми писали, що жінка виграла у лотерею завдяки передбаченню карт таро. Вона припустила, що виграла 10 доларів, але насправді їй пощастило значно більше.

А ще одна жінка, яка зірвала куш у лотерею, вирішила витратити виграш на купівлю ще кількох лотерейних білетів у надії, що їй знову пощастить.