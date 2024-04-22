За лотерейний білет він заплатив 100 гривень. Чоловіку усміхнулася удача і він виграв 1 000 000 гривень. Щасливий власник виграшу вже контактував з представниками оператора державних лотерей та розпочав процедуру оформлення виграшу.
Раніше ми писали, що жінка виграла у лотерею завдяки передбаченню карт таро. Вона припустила, що виграла 10 доларів, але насправді їй пощастило значно більше.
А ще одна жінка, яка зірвала куш у лотерею, вирішила витратити виграш на купівлю ще кількох лотерейних білетів у надії, що їй знову пощастить.