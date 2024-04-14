Для неї це стало вдалим рішенням, адже вона виграла приз у 300 000 доларів.

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Жінка сказала, що після першого виграшу у лотерею вирішила купити ще 2 квитки.

Я вийшла до своєї машини, щоб відкрити їх і я була здивована,

– розповідає щасливиця.

Вона повернулась назад, щоб скористатися сканером магазину. Продавець запитав її, скільки вона виграла, і жінка відповіла: "Ви не зможете мені заплатити".

І це так, адже жінка зірвала в лотерею Max Money 300 000 доларів. Більшу частину своїх призових грошей вона відкладе на пенсію.

Раніше чоловік з Меріленду помилився номерами у лотерею, але саме ця випадковість допомогла йому виграти. Чоловік планує витратити виграні гроші на заощадження та відпустку.