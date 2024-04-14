Для нее это стало удачным решением, ведь она выиграла приз в 300 000 долларов.

Смотрите также Американец случайно приобрел идентичные лотерейные билеты: получил ли он двойной приз

Женщина сказала, что после первого выигрыша в лотерею решила купить еще 2 билета.

Я вышла к своей машине, чтобы открыть их и я была удивлена,

– рассказывает счастливица.

Она вернулась обратно, чтобы воспользоваться сканером магазина. Продавец спросил ее, сколько она выиграла, и женщина ответила: "Вы не сможете мне заплатить".

И это так, ведь женщина сорвала в лотерею Max Money 300 000 долларов. Большую часть своих призовых денег она отложит на пенсию.

Ранее мужчина из Мэриленда ошибся номерами в лотерею, но именно эта случайность помогла ему выиграть. Мужчина планирует потратить выигранные деньги на сбережения и отпуск.