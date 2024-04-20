Свой счастливый билет он приобрел, когда остановился заправиться на 7-Eleven.

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Известно, что мужчина решил испытать свою удачу в скреч-лотерее Strike It Rich. Когда он увидел, что выиграл приз в размере 150 000 долларов, ему отобрало язык.

Я был очень впечатлен. У меня немного закружилась голова,

– рассказал водитель.

Куда мужчина планирует потратить приз и будет ли он продолжать работать на этой работе – пока неизвестно.

Ранее мы писали о другом американце, который по ошибке приобрел несколько идентичных билетов для розыгрыша Powerball. Он до последнего не понимал, что это для него значит.

А ошибка еще одного человека наоборот привела его к выигрышу в лотерею. Он признался, что пытался использовать комбинацию своей жены в лотерейной игре, но ошибся последовательностью.