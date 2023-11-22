Річ у тім, що тортик був не звичайний, а із сюрпризом.

Дивіться також "Починає трясти": дівчина, що п'є по 2 літри Pepsi на день, розповіла про зміни в організмі

Жінка, на ім'я Маріска, яка працювала в готелі, вирішила відсвяткувати свій вихід на пенсію по-особливому. Вона подарувала колегам особливий торт із додаванням конопель. Однак не всі її колеги розділили такий підхід до розваг. Два чоловіки, що спробували торт, відчули негативні наслідки, включаючи:

втому,

блювоту,

та навіть втрату свідомості.

Навіть прийшовши до тями, один з колег почувався настільки погано, що не зміг піти додому та був змушений провести ніч у готелі. Обурені своїми несподіваними враженнями, чоловіки подали на жінку до суду. На засіданні жінка намагалася пояснити, що не мала наміру завдати шкоду своїм колегам

Деякі люди реагують добре, але з іншими це не спрацьовує,

– сказала вона суду.

Зрештою, суд визнав її дії "невдалим розіграшем" та наклав штраф та вимогу компенсації. Навіть при наявності дозволу на використання конопель у Нідерландах, суддя визнав, що Маріска повинна була розглянути можливі наслідки своїх дій. В результаті їй довелося виплатити компенсацію колегам і отримати умовний штраф.

Інші курйозні випадки, що ставалися між колегами по роботі