Спіймати злодія на гарячому було не так легко. Тож, жінка вигадала дещо цікавіше.

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Яку помсту вигадала жінка

Винахідлива жінка вирішила замінити вершки у пляшці на грудне молоко. За тиждень вона прикріпила до пляшки записку, в якій розкрила всю правду.

Доброго ранку! Для тих, хто весь тиждень насолоджувався моїми вершками для кави... сюрприз! Ви пили моє грудне молоко. Сподіваюся, вам сподобалося. Будьте здорові! P.S. Воно органічне. Тож не хвилюйтеся,

– свідчила наклейка на пляшечці.



Жінка провчила крадія / Фото Reddit

Як на це відреагували у мережі

Така помста шокувала користувачів форуму Reddit. Багато хто навіть почав ділитися власним досвідом.

"Раніше хтось постійно крав мій сік з пакування, якого мені повинно було вистачити на тиждень чи два. На ньому було моє ім'я, але це не мало значення. Я наклеїв на нього велику етикетку з написом "Лабораторний експеримент", і це спрацювало. Тепер ніхто нічого не бере", – написав один із користувачів форуму.

Раніше в Італії сталася незвична крадіжка. Невідомі винесли з чужої домівки кавоварку та аерофритюрницю. Вони також хотіли взяти гроші, але їх у господарів будинку не було. Тож, крадії залишили записку: "Ми бачимо, що у вас теж нічого немає. Терпіння вам".