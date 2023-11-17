Але жодні адекватні методи запобіганню цієї ситуації не допомогли.

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Як чоловік помстився босу

Після 12-го випадку, коли чоловік залишився без їжі, він вирішив взяти правосуддя у свої руки, покаравши злодія самостійно. Під час щорічного огляду у лікаря він поділився з ним своєю проблемою.

"То у тебе запор?", – запитав медик.

Чоловік нічого не зрозумів, але отримав рецепт проносного. В інструкції йшлося, що ліки потрібно змішувати з їжею для максимального ефекту. Прочитавши цю рекомендацію, він спланував свою помсту.

Автор поста приніс на роботу бутерброд, доповнений "спеціальним соусом" з авокадо. Обід традиційно вкрали, і він одразу пішов у відділ кадрів. Там чоловік заявив, що у нього вкрали не лише їжу, але й медикаменти, прописані лікарем.

Цікаво! Крадіжка ліків, прописаних за рецептом, є злочином, тож він викликав поліцію.

Правоохоронці встановили, що обід вкрав керівник відділу, в якому автор працював. Злодій був розлючений та спробував звинуватити підлеглого в отруєнні, але той відповів, що обід не був призначений для нього.

Начальник зрозумів, що він "облажався", тож почав пошук адвоката. Зрештою його покарали: "обідній крадій" сплатив штраф і був направлений на громадські роботи. Його посаду замінив один з друзів автора поста, із яким вони знайомі ще з середньої школи.

Раніше жінка, на ім'я Саванна вигадала цікавий спосіб, щоб помститися колезі по роботі. Чоловік постійно брав без дозволу її пляшку з вершками, яку вона купила, щоб додавати у каву.